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وكالة رويترز تبلغ موظفيها في البصرة أن الصواريخ الإيرانية ستمر من أجواء المدينة وتطلب منهم الاستعداد (سكاي نيوز)

Lebanon 24
12-04-2024 | 16:48
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