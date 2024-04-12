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نيويورك تايمز: إيران تمتلك مخزونا ضخما من مسيرات يصل مداها لـ2500 كلم تحلق على ارتفاع منخفض لتجنب الرادار

Lebanon 24
12-04-2024 | 17:01
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