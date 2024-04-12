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فريق هومنتمن يتأهّل إلى المربع الذهبي بعد فوزه على المريميين الشانفيل بنتيجة 84-75 وحسمه للسلسلة 2-0

Lebanon 24
12-04-2024 | 17:15
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