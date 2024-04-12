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ترامب: الحزب الجمهوري يدرس إمكانية استئناف المساعدة لأوكرانيا ولكن على شكل قروض فقط وعلى أوروبا تقديم الأموال

Lebanon 24
12-04-2024 | 18:45
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