Advertisement

أخبار عاجلة

المقرّرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز: إسرائيل أثبتت عدم قدرتها منع هجمات ضد المدنيين في الضفة

Lebanon 24
12-04-2024 | 18:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المقرّرة الأممية المعنية بالحق في الصحة ل"الجزيرة مباشر": يجب محاسبة إسرائيل عن جرائمها بحق المؤسسات الطبية في غزة
lebanon 24
13/04/2024 08:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أطباء بلا حدود: حتى عندما صوت مجلس الأمن لصالح وقف إطلاق النار فورا واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على المدنيين والمستشفيات في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
13/04/2024 08:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل 17 من المدنيين والجنود جراء هجمات "حزب الله" ورصد 3500 إطلاق صاروخي من لبنان و38 من سوريا منذ بدء الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
13/04/2024 08:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكندية تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية
lebanon 24
13/04/2024 08:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:30 | 2024-04-12
23:23 | 2024-04-12
23:23 | 2024-04-12
23:08 | 2024-04-12
19:21 | 2024-04-12
18:55 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24