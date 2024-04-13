Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس ميقاتي من بكركي: بداية الحل في انتخاب رئيس للجمهورية ومن بعدها بداية عمل الاصلاح

Lebanon 24
13-04-2024 | 01:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: إنتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف بل هو بداية أمل من أجل الإصلاح والحل في البلد
lebanon 24
13/04/2024 11:33:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لن ننسى زيارة التضامن التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان ومرفأ بيروت تحديداً بعد يومين من التفجير المدمّر في الرابع من آب 2020 والتي تلتها زيارة ثانية في بداية أيلول 2021
lebanon 24
13/04/2024 11:33:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء في السرايا.. ميقاتي: انتخاب رئيس للجمهورية في أولويات خياراتنا التي تعزز الثقة بلبنان
lebanon 24
13/04/2024 11:33:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تأخير الهدنة يرجِّح ضرورات الحوار الرئاسي.. ميقاتي يطالب "المعيبين على الحكومة" انتخاب الرئيس
lebanon 24
13/04/2024 11:33:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:25 | 2024-04-13
04:21 | 2024-04-13
04:18 | 2024-04-13
04:16 | 2024-04-13
04:16 | 2024-04-13
03:59 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24