Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: التهديدات التي تحصل هي نوع من الحرب الاستباقية لأنه في المعركة الحربية أهم عنصر هو عنصر المفاجأة

Lebanon 24
13-04-2024 | 02:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: إننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها اسرائيل ستشمل دول المنطقة ونشهد استقرارا طويل الامد
lebanon 24
13/04/2024 11:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي عن التأخير في إعلان نتائج الكلية الحربية: المراجعة عند وزير الدفاع فالموضوع بيده واناشده التوقيع على النتائج لاصدارها
lebanon 24
13/04/2024 11:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل هي المنظومة الوحيدة في العالم التي تمارس القتل والفصل العنصري
lebanon 24
13/04/2024 11:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجرت عبوة أسفل سيارته.. إصابة عنصر أمن أوكراني سابق في "محاولة اغتيال" بموسكو
lebanon 24
13/04/2024 11:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:25 | 2024-04-13
04:21 | 2024-04-13
04:18 | 2024-04-13
04:16 | 2024-04-13
04:16 | 2024-04-13
03:59 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24