ميقاتي: نجري اتصالات دولية بشأن ملف النازحين والحلّ الأساسيّ باعتبار معظم المناطق في سوريا آمنة لترحيل الذي أتوا إلى لبنان تحت عنوان "اللاجئين"

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