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صفارات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية عدة في سهل الحولة والجليل الأعلى للاشتباه بتسلل مسيرة (الجزيرة)

Lebanon 24
13-04-2024 | 04:55
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