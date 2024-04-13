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وزير خارجية بريطانيا عن تهديدات إيران: أكدت لبيني غانتس أن التصعيد في المنطقة ليس في مصلحة أحد (العربية)

Lebanon 24
13-04-2024 | 07:06
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