Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسرائيلي: عملية القرصنة التي نفذتها إيران انتهاك للقانون الدولي (العربية)

Lebanon 24
13-04-2024 | 07:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: المملكة تجدد مطالبتها المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي
lebanon 24
13/04/2024 17:25:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأيرلندي: استخدام التجويع سلاحا في الحرب انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي (الجزيرة)
lebanon 24
13/04/2024 17:25:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: إسرائيل تواصل حربها على غزة عبر انتهاكات مستمرة للقانون الإنساني الدولي (الجزيرة)
lebanon 24
13/04/2024 17:25:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق انتهاك لكل مبادئ القانون الدولي (الشرق)
lebanon 24
13/04/2024 17:25:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:16 | 2024-04-13
10:05 | 2024-04-13
10:04 | 2024-04-13
09:56 | 2024-04-13
09:38 | 2024-04-13
09:36 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24