Advertisement

أخبار عاجلة

مواجهات في الضفة الغربية عقب هجمات لمستوطنين على بلدات فلسطينية (الشرق)

Lebanon 24
13-04-2024 | 08:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجموعات من المستوطنين تصعد من هجماتها على القرى بالضفة الغربية (الحدث)
lebanon 24
13/04/2024 19:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني يدين هجمات المستوطنين في الضفة الغربية
lebanon 24
13/04/2024 19:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: توثيق 403 هجمات ضد قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول (الشرق)
lebanon 24
13/04/2024 19:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل نشرت 23 كتيبة عسكرية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (العربية)
lebanon 24
13/04/2024 19:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:39 | 2024-04-13
12:36 | 2024-04-13
12:34 | 2024-04-13
12:31 | 2024-04-13
12:30 | 2024-04-13
12:28 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24