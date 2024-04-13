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"حزب الله": ‏استهدفنا ‌‌‌انتشارًا ‏لجنود العدوّ الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأصبناه إصابة ‏مباشرة

Lebanon 24
13-04-2024 | 09:17
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