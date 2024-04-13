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وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من الانتقام بعد العثور على جثة مستوطن في الضفة الغربية (الشرق)

Lebanon 24
13-04-2024 | 09:38
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