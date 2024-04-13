Advertisement

أخبار عاجلة

محافظ نابلس: ندعو أهالي القرى والبلدات في المحافظة لتفعيل لجان الحراسة الشعبية في ظل تصاعد هجمات المستوطنين (الجزيرة)

Lebanon 24
13-04-2024 | 10:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجموعات من المستوطنين تصعد من هجماتها على القرى بالضفة الغربية (الحدث)
lebanon 24
13/04/2024 19:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ندين بشدة عنف المستوطنين المتطرفين وندعو لمحاسبة الجناة (الجزيرة)
lebanon 24
13/04/2024 19:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني يدين هجمات المستوطنين في الضفة الغربية
lebanon 24
13/04/2024 19:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: إسرائيل تستهدف الصحفيين لمنع رؤية مجازرها واللامبالاة من المجتمع الدولي لهذه الهجمات تشجع إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
13/04/2024 19:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:53 | 2024-04-13
12:39 | 2024-04-13
12:36 | 2024-04-13
12:34 | 2024-04-13
12:31 | 2024-04-13
12:30 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24