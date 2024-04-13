"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: منظومة الدفاع الجوي لم تنجح باعتراض المُسيّرتين اللتين أطلقهما "حزب الله" نحو مبنى يستخدمه الجيش في حانيتا

Lebanon 24