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إصابة جندي إسرائيلي نتيجة استهداف مستوطنة حانيتا في الجليل بمسيّرة (العربية)

Lebanon 24
13-04-2024 | 11:37
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