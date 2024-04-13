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يديعوت أحرونوت عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: بنيامين نتنياهو هو من يعرقل التوصل إلى صفقة للتبادل

Lebanon 24
13-04-2024 | 12:31
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