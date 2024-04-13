20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
يديعوت أحرونوت عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: بنيامين نتنياهو هو من يعرقل التوصل إلى صفقة للتبادل
Lebanon 24
13-04-2024
|
12:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عائلات الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو: لا تُرجع وفد التفاوض من القاهرة إلا وقد توصل لصفقة (الشرق)
Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو: لا تُرجع وفد التفاوض من القاهرة إلا وقد توصل لصفقة (الشرق)
13/04/2024 19:56:28
13/04/2024 19:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيلتقي اليوم بعائلات الجنود الأسرى في غزة للمرة الأولى منذ بداية الحرب
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيلتقي اليوم بعائلات الجنود الأسرى في غزة للمرة الأولى منذ بداية الحرب
13/04/2024 19:56:28
13/04/2024 19:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلات الأسرى الأميركيين-الإسرائيليين: علمنا من البيت الأبيض أن هناك صفقة مطروحة على الطاولة والعالم ينتظر أن توافق حماس
Lebanon 24
عائلات الأسرى الأميركيين-الإسرائيليين: علمنا من البيت الأبيض أن هناك صفقة مطروحة على الطاولة والعالم ينتظر أن توافق حماس
13/04/2024 19:56:28
13/04/2024 19:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون لليوم الثاني على التوالي لمطالبة نتنياهو بصفقة تبادل مع حماس
Lebanon 24
أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون لليوم الثاني على التوالي لمطالبة نتنياهو بصفقة تبادل مع حماس
13/04/2024 19:56:28
13/04/2024 19:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برفقة خطيبها السوري.. ما فعلته نادين نسيب نجيم داخل السيارة حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
برفقة خطيبها السوري.. ما فعلته نادين نسيب نجيم داخل السيارة حديث الجمهور (فيديو)
01:23 | 2024-04-13
13/04/2024 01:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالمايوه.. ممثلة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها في السعودية (صور)
Lebanon 24
أطلت بالمايوه.. ممثلة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها في السعودية (صور)
03:52 | 2024-04-13
13/04/2024 03:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت عن محتويات "أنفاق حزب الله".. إقرأوا ما كُشف عنها!
Lebanon 24
مفاجآت عن محتويات "أنفاق حزب الله".. إقرأوا ما كُشف عنها!
14:00 | 2024-04-12
12/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنهيار" يحدث قرب لبنان.. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
Lebanon 24
"إنهيار" يحدث قرب لبنان.. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
13:00 | 2024-04-12
12/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة "بلا ملابس" في منطقة لبنانيّة.. ما حصل مروّع!
Lebanon 24
جثة "بلا ملابس" في منطقة لبنانيّة.. ما حصل مروّع!
12:56 | 2024-04-12
12/04/2024 12:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:53 | 2024-04-13
مجلس الأمن القومي الأميركي: الاستيلاء على سفينة مدنية عمل قرصنة من الحرس الثوري الإيراني
12:39 | 2024-04-13
وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار لم تدوّ في المستعمرات الإسرائيلية المحاذية للبنان لحظة إختراق مسيرة مصدرها لبنان الأجواء وذلك لحين انفجارها
12:36 | 2024-04-13
البيت الأبيض: بايدن يختصر عطلته الأسبوعية ويعود للتشاور مع فريق الأمن حول الشرق الأوسط
12:34 | 2024-04-13
الجيش الإسرائيلي: إرسال تعزيزات من الجيش والشرطة للضفة الغربية بعد المواجهات مع الفلسطينيين
12:30 | 2024-04-13
وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار طائرة مسيّرة جديدة أُطلقت من لبنان باتجاه الجليل واندلاع حريق في مكان سقوطها
12:28 | 2024-04-13
مجموعات من المستوطنين تصعد من هجماتها على القرى بالضفة الغربية (الحدث)
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
13/04/2024 19:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
13/04/2024 19:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
13/04/2024 19:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24