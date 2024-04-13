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وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار لم تدوّ في المستعمرات الإسرائيلية المحاذية للبنان لحظة إختراق مسيرة مصدرها لبنان الأجواء وذلك لحين انفجارها

Lebanon 24
13-04-2024 | 12:39
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