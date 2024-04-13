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البنتاغون: أوستن أوضح لغالانت أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على دعمنا للدفاع عن نفسها إزاء أي هجمات إيرانية

Lebanon 24
13-04-2024 | 13:03
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