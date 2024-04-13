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مظاهرة في تل أيب احتجاجا على حكومة نتنياهو وللمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل
Lebanon 24
13-04-2024
|
13:14
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