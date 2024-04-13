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هجوم سيبراني يخترق مواقع إيرانية يدعو سكان طهران للتزود بالطعام والماء استعدادا للحرب

Lebanon 24
13-04-2024 | 13:18
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