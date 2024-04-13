Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع يجري تقييما أمنيا مع رئيس الأركان وكبار قادة المؤسسة الأمنية

Lebanon 24
13-04-2024 | 14:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد اليوم مشاورات مع وزير الدفاع وكبار قادة الأمن تحسبا لهجوم إيراني محتمل (الجزيرة)
lebanon 24
14/04/2024 03:34:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: مستشار الأمن القومي الأميركي يبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيليين أنّ ثمة شروطا إنسانية تسبق الهجوم البري في رفح
lebanon 24
14/04/2024 03:34:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان الأميركي أعرب عن إحباطه لعدم وجود خطط لدى إسرائيل لليوم التالي للحرب
lebanon 24
14/04/2024 03:34:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان الأميركي قال إن بلاده لن تقبل قتل مزيد من الأبرياء برفح كما بغزة وخان يونس
lebanon 24
14/04/2024 03:34:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:48 | 2024-04-13
19:47 | 2024-04-13
19:46 | 2024-04-13
19:45 | 2024-04-13
19:44 | 2024-04-13
19:43 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24