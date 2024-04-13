Advertisement

أخبار عاجلة

مديرة اليونيسف: قلقون للغاية بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية ويجب أن تتوقف جميع أشكال العنف ضد الأطفال

Lebanon 24
13-04-2024 | 14:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية أيرلندا: نأمل في توصل الاتحاد الأوروبي لإجماع بشأن عقوبات على مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية
lebanon 24
14/04/2024 03:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية غانتس: حادثة الدهس في تل أبيب مروعة وتستحق الإدانة ويتعين علينا جميعا إدانة كل أشكال العنف
lebanon 24
14/04/2024 03:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على كيانات ومستوطنين إسرائيليين بسبب العنف في الضفة الغربية (العربية)
lebanon 24
14/04/2024 03:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: عنف المستوطنين في الضفة الغربية لا يُطاق ويجب أن يتوقّف
lebanon 24
14/04/2024 03:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:48 | 2024-04-13
19:47 | 2024-04-13
19:46 | 2024-04-13
19:45 | 2024-04-13
19:44 | 2024-04-13
19:43 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24