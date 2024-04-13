Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيدلي ببيان بعد قليل

Lebanon 24
13-04-2024 | 16:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن أن جميع قواته في حالة تأهب قصوى ووقف حركة عشرات الطائرات كجزء من الاستعداد لمواجهة التهديد الإيراني
lebanon 24
14/04/2024 03:35:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجمع عسكري كبير لحزب الله في جبل الريحان جنوبي لبنان
lebanon 24
14/04/2024 03:35:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل "مسؤول الأمن الداخلي" بحماس في منطقة جباليا بغارة أمس الخميس (العربية)
lebanon 24
14/04/2024 03:35:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية على مشارف مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة
lebanon 24
14/04/2024 03:35:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:48 | 2024-04-13
19:47 | 2024-04-13
19:46 | 2024-04-13
19:45 | 2024-04-13
19:44 | 2024-04-13
19:43 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24