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حميّة لـ"mtv": سنُعيد تقييم الوضع قرابة الساعة الخامسة صباحاً بالتنسيق مع الحكومة لمعرفة ما إذا هناك حاجة لتمديد إغلاق مجالنا الجوّي بعد الساعة السابعة أم لا

Lebanon 24
13-04-2024 | 18:39
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