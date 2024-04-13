حميّة لـ"mtv": سنُعيد تقييم الوضع قرابة الساعة الخامسة صباحاً بالتنسيق مع الحكومة لمعرفة ما إذا هناك حاجة لتمديد إغلاق مجالنا الجوّي بعد الساعة السابعة أم لا

Lebanon 24