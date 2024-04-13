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القناة 12: مسؤول إسرائيلي كبير يقول إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الإيراني غير المسبوق

Lebanon 24
13-04-2024 | 19:14
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