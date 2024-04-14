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البنتاغون: أوستن تحدث مع غالانت للمرة الثانية اليوم لتأكيد الدعم الأمريكي الصلب للدفاع عن إسرائيل

Lebanon 24
14-04-2024 | 00:13
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