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أخبار عاجلة
البنتاغون: أوستن تحدث مع غالانت للمرة الثانية اليوم لتأكيد الدعم الأمريكي الصلب للدفاع عن إسرائيل
Lebanon 24
14-04-2024
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