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إعلام إسرائيلي عن الموساد: حماس رفضت العرض الأخير لوقف النار (الحدث)

Lebanon 24
14-04-2024 | 00:30
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