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أخبار عاجلة
بلينكن: لا نسعى إلى التصعيد لكننا سنواصل دعم الدفاع عن "إسرائيل" وعن الأفراد الأميركيين
Lebanon 24
14-04-2024
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