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وزيرة الخارجية اليابانية: الهجوم الإيراني على إسرائيل يفاقم تدهور الوضع الراهن في الشرق الأوسط ونندد بهذا التصعيد

Lebanon 24
14-04-2024 | 01:01
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