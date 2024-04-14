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وزير الخارجية الأردني: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الاحتلال هما السبيل لوقف التصعيد في المنطقة

Lebanon 24
14-04-2024 | 02:04
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