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نيويورك تايمز عن خبراء: إيران استخدمت في هجومها أسلحة أكثر تطورا مما استخدمه حلفاؤها خلال 6 أشهر ضد إسرائيل
Lebanon 24
14-04-2024
|
04:07
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