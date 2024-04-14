Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن مخابرات غربية: معظم الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية فوق سوريا تم إسقاطها

Lebanon 24
14-04-2024 | 04:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نجمة داود الحمراء الإسرائيلية: لم نتلق أي أنباء عن خسائر بشرية جراء الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران على إسرائيل
lebanon 24
14/04/2024 13:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": مقاتلات أميركية أسقطت مسيرات بمحافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا قرب حدود الأردن
lebanon 24
14/04/2024 13:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مصدرين أمنيين: مقاتلات أردنية تطلق النار على عشرات المُسيرات الإيرانية في شمال ووسط الأردن وهي في طريقها إلى إسرائيل
lebanon 24
14/04/2024 13:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12: مقاتلات بريطانية تشارك مع مقاتلات أميركية في اعتراض المسيرات الإيرانية في أجواء الأردن وسوريا
lebanon 24
14/04/2024 13:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:11 | 2024-04-14
06:09 | 2024-04-14
05:26 | 2024-04-14
05:20 | 2024-04-14
05:10 | 2024-04-14
05:09 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24