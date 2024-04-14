Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني: نعتبر أمن واستقرار المنطقة أمرا ضروريا لضمان أمننا وسنوظف كل جهودنا لضمان السلام والاستقرار (الجزيرة)

Lebanon 24
14-04-2024 | 05:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: إذا تم استهدافنا من القواعد الأميركية في دول المنطقة فسنكون مضطرين لاستهدافها (الجزيرة)
lebanon 24
14/04/2024 15:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض: على إسرائيل أن تغير من طريقة التواصل مع عمال الإغاثة لضمان عدم تكرار هجوم المطبخ العالمي (الجزيرة)
lebanon 24
14/04/2024 15:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة نقلا عن الأناضول: الرئيس التركي يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني الهجمات الإسرائيلية على فلسطين والأوضاع الإنسانية في القطاع
lebanon 24
14/04/2024 15:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيل هيوم: وزير العدل المقرب من نتنياهو يتواصل بشكل مكثف مع غدعون ساعر لضمان عدم مغادرته الحكومة (الجزيرة)
lebanon 24
14/04/2024 15:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:15 | 2024-04-14
07:53 | 2024-04-14
07:51 | 2024-04-14
07:49 | 2024-04-14
07:25 | 2024-04-14
07:09 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24