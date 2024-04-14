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حلف شمال الأطلسي يدين "التصعيد الإيراني" ويدعو إلى ضبط النفس (الحدث)

Lebanon 24
14-04-2024 | 05:20
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