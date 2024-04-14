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أخبار عاجلة
الخارجية الإيرانية: نستنكر المواقف المزدوجة للندن وباريس وبرلين من هجوم إسرائيل على بعثتنا وردنا المشروع عليه (الجزيرة)
Lebanon 24
14-04-2024
|
06:11
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