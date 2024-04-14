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وزير الخارجية الإيراني: أكدنا لدول المنطقة أننا لا نسعى للتصعيد وأن هجومنا "توبيخ لإسرائيل" (الشرق)

Lebanon 24
14-04-2024 | 07:08
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