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وزير الخارجية الإيراني: إذا تم استهدافنا من القواعد الأميركية في دول المنطقة فسنكون مضطرين لاستهدافها (الجزيرة)

Lebanon 24
14-04-2024 | 07:09
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