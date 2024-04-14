Advertisement

أخبار عاجلة

"الخارجية" الفرنسية توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر حاليا إلى العراق وإيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
14-04-2024 | 07:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية لـ"سكاي نيوز": منفتحون على الاعتراف بدولة فلسطين على أن يكون ذلك ثمرة مفاوضات
lebanon 24
14/04/2024 20:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لـ"سكاي نيوز": السلطة الفلسطينية أعطيت فرصة لإقامة دولة ورفضت
lebanon 24
14/04/2024 20:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحركة النجباء العراقية يقول إن "المقاومة لم تستخدم حتى الآن إلا النذر اليسير من قوتها" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/04/2024 20:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني يحذر من أن الوضع في الضفة الغربية "يغلي" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/04/2024 20:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:26 | 2024-04-14
13:23 | 2024-04-14
13:21 | 2024-04-14
13:17 | 2024-04-14
13:16 | 2024-04-14
13:14 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24