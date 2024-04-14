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نتنياهو يطلب من وزرائه عدم الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بالمواجهة مع إيران (العربية)

Lebanon 24
14-04-2024 | 09:24
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