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الخارجية السورية: نعرب عن تضامننا مع إيران ونجدد إدانتنا للعدوان الاسرائيلي على المقار الدبلوماسية الإيرانية بدمشق (الميادين)

Lebanon 24
14-04-2024 | 09:45
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