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الخارجية التركية: نقلنا رسائل بين الطرفين الإيراني والأميركي وبذلنا جهودا لضمان أن تكون الردود متناسبة

Lebanon 24
14-04-2024 | 11:02
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