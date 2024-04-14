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رئيس الأركان الإسرائيلي تحدث هاتفيا مع قائد القيادة المركزية الأميركية

Lebanon 24
14-04-2024 | 11:39
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