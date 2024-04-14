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طائرات "كواد كابتر" إسرائيلية تطلق النار على مدرسة شهداء النصيرات التي تؤوي نازحين (الميادين)

Lebanon 24
14-04-2024 | 13:17
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