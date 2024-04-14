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رئيس مجلس النواب الأميركي: سنحاول إقرار مساعدات لإسرائيل هذا الأسبوع

Lebanon 24
14-04-2024 | 14:06
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