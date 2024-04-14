Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري يدعو في اتصال هاتفي مع نظيريه الإيراني والإسرائيلي إلى ضرورة ضبط النفس

Lebanon 24
14-04-2024 | 14:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري يبدي قلقا بالغا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني من اتساع رقعه الصراع في المنطقة لاسيما في منطقة جنوب البحر الأحمر (سكاي نيوز)
lebanon 24
14/04/2024 23:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظرائه في بريطانيا وألمانيا وأستراليا: بعض الدول الغربية تتجنب إدانة جريمة إسرائيل بينما تدعو إيران إلى ضبط النفس
lebanon 24
14/04/2024 23:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني مواصلة الجهود لتسهيل التوصل إلى اتفاق بشأن التهدئة في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/04/2024 23:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ضرورة وقف الحرب على غزة فورا ويحذر من خطورة تفاقم "الكارثة الإنسانية" (سكاي نيوز)
lebanon 24
14/04/2024 23:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:06 | 2024-04-14
16:06 | 2024-04-14
15:39 | 2024-04-14
15:30 | 2024-04-14
14:58 | 2024-04-14
14:56 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24