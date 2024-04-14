20
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب في الاتصال عن قلق دولة قطر إزاء التطورات بالمنطقة داعيا الأطراف للتهدئة وضبط النفس
Lebanon 24
14-04-2024
|
16:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من رئيس الوزراء اليمني بحثا خلاله التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة (الجزيرة)
Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من رئيس الوزراء اليمني بحثا خلاله التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة (الجزيرة)
15/04/2024 01:28:45
15/04/2024 01:28:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استعرض خلال لقائه وزير الخارجية المصري آخر التطورات في غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استعرض خلال لقائه وزير الخارجية المصري آخر التطورات في غزة (الجزيرة)
15/04/2024 01:28:45
15/04/2024 01:28:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ناقش ووزير الخارجية الإيراني اتساع دائرة العنف في المنطقة والتداعيات إقليميا وعالميا (الجزيرة)
Lebanon 24
وكالة الأنباء القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ناقش ووزير الخارجية الإيراني اتساع دائرة العنف في المنطقة والتداعيات إقليميا وعالميا (الجزيرة)
15/04/2024 01:28:45
15/04/2024 01:28:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: أمير دولة قطر والرئيس الفرنسي أعربا عن قلقهما إزاء استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي بغزة
Lebanon 24
الخارجية القطرية: أمير دولة قطر والرئيس الفرنسي أعربا عن قلقهما إزاء استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي بغزة
15/04/2024 01:28:45
15/04/2024 01:28:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما فيهم على زعلي".. شركة حقائب عالمية تعتذر لهيفاء وهبي بطريقة فاخرة جداً (صور)
Lebanon 24
"ما فيهم على زعلي".. شركة حقائب عالمية تعتذر لهيفاء وهبي بطريقة فاخرة جداً (صور)
08:22 | 2024-04-14
14/04/2024 08:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم.. مطار بيروت يستأنف نشاطه بعد إغلاق المجال الجوي اللبنانيّ
Lebanon 24
صباح اليوم.. مطار بيروت يستأنف نشاطه بعد إغلاق المجال الجوي اللبنانيّ
00:06 | 2024-04-14
14/04/2024 12:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كشفه وئام وهاب عن الرّد الإيراني
Lebanon 24
هذا ما كشفه وئام وهاب عن الرّد الإيراني
02:35 | 2024-04-14
14/04/2024 02:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"إختفاء" شخصية فلسطينية بارزة في لبنان!
Lebanon 24
"إختفاء" شخصية فلسطينية بارزة في لبنان!
02:45 | 2024-04-14
14/04/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل أخطر نشاط لـ"الموساد" في لبنان.. هكذا يتحرّك الجواسيس!
Lebanon 24
تفاصيل أخطر نشاط لـ"الموساد" في لبنان.. هكذا يتحرّك الجواسيس!
04:00 | 2024-04-14
14/04/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:27 | 2024-04-14
الرئيس الإيراني: العملية ضد الكيان الصهيوني نفذت بدقة عالية وعرضنا فيها قوة صواريخنا ومسيراتنا بشكل جيد
18:25 | 2024-04-14
جون كيربي لشبكة "إن بي سي": لا نريد أن نرى تصعيداً في الوضع ولا نسعى إلى حرب أكثر اتساعاً مع ايران
18:22 | 2024-04-14
المندوب الصيني: ندعو إلى التهدئة وتسوية النزاعات وفقا لقواعد القانون الدولي
18:22 | 2024-04-14
نائب المندوبة الأميركية: على مجلس الأمن عدم ترك تصرفات إيران تمر دون رد
18:08 | 2024-04-14
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
17:52 | 2024-04-14
مندوب سوريا: الهجوم الإيراني نتيجة طبيعية للممارسات الإسرائيلية في المنطقة
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
15/04/2024 01:28:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
15/04/2024 01:28:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
15/04/2024 01:28:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24