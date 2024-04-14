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مندوب إسرائيل: يجب وقف أطماع إيران عند حدها قبل اندلاع حرب إقليمية وعالمية

Lebanon 24
14-04-2024 | 17:05
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