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"أي بي سي" عن مسؤول أميركي: 4 صواريخ باليستية أصابت قاعدة النقب الجوية لكن لم ترد أنباء عن أضرار كبيرة

Lebanon 24
14-04-2024 | 17:10
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